Gehen Kanye West (44) und Julia Fox (32) tatsächlich getrennte Wege? Erst vor wenigen Wochen gaben der Rapper und das Model ihr Red-Carpet-Debüt als Pärchen. Während der Musiker mit seiner Ex Kim Kardashian (41) einen Rosenkrieg ausficht, schien es mit der neuen Frau an seiner Seite bestens zu laufen. Nun sorgten allerdings die Netzaktivitäten der Beauty für Spekulationen über ein mögliches Liebes-Aus. Sie entfolgte Kardashian-Fan-Accounts und löschte gemeinsame Fotos mit dem Künstler. Jetzt äußerte sich Julia deutlich zu den Trennungsgerüchten!

In ihrer Instagram-Story richtete die 32-Jährige klare Worte an ihre Fans. "Leute, entspannt euch. Ich habe die Fan-Accounts entfolgt, weil ich es leid war, mich selbst zu sehen, okay?", erklärte sie sich. Social Media sei plötzlich "kein lustiger Ort" mehr gewesen. "Und ich habe die verdammten Fotos gelöscht, weil ich die Kommentare gelesen habe und alle meinten: 'Oh mein Gott, du hast eindeutig nur Bilder gepostet, auf denen du gut aussiehst'", rechtfertigte sich die Mutter eines Sohnes weiter.

Seit ihrer Romanze mit Kanye bekommt Julia eine Menge Kritik zu hören. Unter anderem wurde ihr vorgeworfen, sie hätte es nur auf Aufmerksamkeit, Ruhm und Geld abgesehen. Gegen diese Behauptungen wehrte sich die Schauspielerin jedoch. "Ich bin mein ganzes Erwachsenenleben lang mit Milliardären ausgegangen, bleiben wir doch mal ehrlich", stellte sie in ihrem Podcast "Forbidden Fruits" klar.

Getty Images Julia Fox und Kanye West im Januar 2022

Getty Images Julia Fox, Model

Getty Images Julia Fox, Schauspielerin

