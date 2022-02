Kanye West (44) ist nicht der einzige Mann in Julia Fox' (32) Leben! Der Rapper ist nach seiner dramatischen Trennung von Kim Kardashian (41) wieder frisch verliebt. Vor einigen Monaten kamen Gerüchte auf, dass der "Gold Digger"-Interpret die Schauspielerin Julia Fox daten soll – mittlerweile zeigten sich die beiden sogar gemeinsam auf dem roten Teppich. Die Aufmerksamkeit seiner Herzdame muss Kanye aber teilen: Julia hat nämlich einen kleinen Sohn, der ihr ganzer Stolz ist!

Die 32-Jährige wurde am 17. Januar 2021 Mama von einem kleinen Jungen, der auf den Namen Valentino hört. Zu seinem ersten Geburtstag vor wenigen Wochen nutzte die stolze Mama die Gelegenheit und machte ihrem Sonnenschein eine rührende Liebeserklärung auf Instagram: "Danke, dass du mir zeigst, was Liebe ist. [...] Ich verdiene dich nicht, aber irgendwie sind wir hier und ich verspreche dir, dass ich dich bedingungslos lieben werde und dich dafür akzeptieren werde, was du bist", schwärmte Julia.

Auch Kanye bringt Nachwuchs mit in die Beziehung. Mit seiner Ex-Frau Kim hat der Musiker bereits vier Kinder, um die sich sein Leben dreht: Der 44-Jährige ist stolzer Vater von North (8), Psalm (2), Saint (6) und Chicago (4).

Getty Images Julia Fox und Kanye West im Januar 2022

ActionPress Julia Fox und Kanye West im Januar 2022 in Los Angeles

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern Chicago, Saint und North

