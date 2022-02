Prominente trauern um Chris Huvane. Anfang der 2000er-Jahre versuchte sich der US-Amerikaner als Schauspieler und ergatterte unter anderem kleine Rollen in Sex and the City. Doch in den darauffolgenden Jahren wechselte er die Seiten und mauserte sich zu einem der Top-Talentmanager Hollywoods. Zu seinen Kunden zählten zum Beispiel Margot Robbie (31), Julianne Moore (61) und Chadwick Boseman (✝43). Doch jetzt starb Chris im Alter von nur 47 Jahren. Prominente sprachen nun öffentlich ihr Beileid aus.

Chris' Tod bestätigten seine Geschäftspartner am Montag auf Twitter. "Er war ein brillanter Manager, ein hervorragender Kollege und Freund, ein Fels in der Brandung unseres Unternehmens", zollten sie dem Verstorbenen Tribut. Schauspieler Henry Winkler (76) meldete sich daraufhin mit bewegenden Worten: "Chris Huvane ist nicht länger auf dieser Erde. Es bricht mir das Herz." Auch Scrubs-Star Zach Braff (46) äußerte sich: "Es gab keine Person, die in Hollywood mehr geliebt wurde. Wir lieben dich für immer, Chris."

Schauspielerin Zoey Deutch (27) schrieb: "Der freundlichste, ehrlichste, großzügigste, loyalste und außergewöhnlichste Mensch. Das ist ein so tragischer Verlust." Wie Daily Mail berichtet, soll sich der gebürtige New Yorker das Leben genommen haben, nachdem er jahrelang mit Depressionen kämpfte. 2021 sprach der Manager erstmals öffentlich über sein Leben mit der bedrohlichen Erkrankung.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Chris Huvane im Juni 2006

Getty Images Henry Winkler im Jahr 2016

Getty Images Zoey Deutch, Schauspielerin



