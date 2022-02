Wer soll nächstes Jahr die Moderation vom Dschungelcamp übernehmen? Am Dienstag bestätigte RTL die Gerüchte, dass Daniel Hartwich (43) 2022 zum letzten Mal an der Seite von Sonja Zietlow (53) "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" moderierte. Der gebürtige Frankfurter gab private Gründe dafür an. Sowohl Fans als auch Prominente reagierten schockiert auf Daniels Ausstieg. Jetzt beginnen bereits die Spekulationen darüber, wer seine Nachfolge antreten soll. Dschungelcamp-Fans haben bereits klare Favoriten!

Eigentlich stand schon vor Daniels bestätigtem Dschungelcamp-Aus im Raum, dass Chris Tall (30) die Moderation der beliebten Show übernehmen könnte. Auf der Promiflash-Instagram-Seite waren User jedoch nicht so begeistert davon. "Bitte nicht Chris Tall!", wünschte sich ein Leser. Viel mehr wünschen sich die Zuschauer andere Namen. "Ralf Schmitz (47) würde gut passen", schlug einer vor. "Oliver Pocher (43) als Nachfolger wäre ideal", vermutete ein anderer. "Dieter Bohlen (68) – das wär's", hoffte ein Fan.

Außerdem fiel in der Kommentarspalte der Name Olivia Jones (52). Immerhin belegte die Dragqueen im Jahr 2013 den zweiten Platz der Reality-TV-Show und moderierte bereits unterschiedliche Formate für das Dschungelcamp. Mögliche Moderatoren, die außerdem infrage kämen, wären Olli Geissen (52), Marco Schreyl (48), Eric Schroth (31) und Love Island-Stimme Simon Beeck (42). Ob Daniels Nachfolger überhaupt wieder männlich sein wird, ist auch noch nicht hundert Prozent klar. Markus Küttner, RTL-Unterhaltungschef, teilte lediglich in einem RTL-Statement mit, dass die Nachfolge rechtzeitig bekannt gegeben werde: "Was seine Nachfolge im Dschungel betrifft, haben wir bereits erste, sehr gute Gespräche geführt."

SAT.1 / Willi Weber Ralf Schmitz, "Voll verschossen"-Moderator

RTL / Stefan Menne Sonja Zietlow und Daniel Hartwich im Dschungelcamp 2022

RTL II/Magdalena Possert Simon Beeck, Moderator

