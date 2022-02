Fans von Daniel Hartwich (43) müssen jetzt ganz stark sein: Der 43-Jährige beendet seine Moderation beim Dschungelcamp! Im Jahr 2013 flog der gebürtige Frankfurter erstmals in den australischen Busch, um "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zu moderieren. Er ist der Nachfolger des 2012 verstorbenen Dirk Bach (✝51). Doch jetzt sagt das RTL-Gesicht Tschüss zu Australien, Südafrika, Doktor Bob (72) und Co.: Daniel verlässt das Dschungelcamp. Der Grund ist seine Familie: "Mir war immer klar, dass ich die Show nur so lange moderiere, wie meine Familie mich zu den Dreharbeiten begleiten kann." Im Video erfahrt ihr außerdem, wen sich Fans als Nachfolger wünschen!

