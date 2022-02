Wie groß war die Enttäuschung bei First Dates Hotel-Single Mark? Der Videograf reiste mit seiner Schwester Alex nach Kroatien, um in Roland Trettls (50) Traumhotel seine Mrs. Right kennenzulernen. Bei seinem Blind Date traf er auf die pansexuelle Celina, mit der es zunächst harmonierte, sie ihn aber später für ihre Urlaubsbekanntschaft Morena abservierte. Wie war diese überraschende Wendung für Mark und warum hat er nicht um Celina gekämpft? Promiflash hat nachgefragt...

"Mir war erst gar nicht klar, was hier vor sich geht. Ich habe den beiden noch vorgeschlagen, vielleicht etwas zu dritt zu machen", erinnerte sich der Filmemacher an den Moment zurück, in dem er Celina in kuscheliger Zweisamkeit mit Morena erwischt hatte. Für Mark sei aber schnell klar gewesen, dass er keine Lust auf "Spielchen" habe. "Ich habe nicht kämpfen wollen, weil man die Liebe nicht erzwingen oder erkämpfen sollte. Wenn zwei Menschen sich anziehend finden, sollte dort kein Platz für einen Dritten sein", hielt er fest. Dass sich die beiden Frauen offenbar super verstehen, gönne er ihnen aber und freue sich. Aber hat auch der Cappy-Liebhaber inzwischen die große Liebe gefunden? Nein. Er betonte aber: "Ich gebe aber nicht auf, denn ich bin sicher, irgendwo da draußen wird sie sein."

Und wie steht Celina zu der Sache? Hätte sie sich mehr Einsatz von ihrem Datepartner gewünscht? Gegenüber Promiflash stellte sie klar, dass sie keinen großen Kampf erwartet habe. "Aber ich hätte mir mehr Kommunikation von Mark gewünscht. Von den Ängsten, die er vor Ablehnung hat, wusste ich zum Beispiel gar nichts", resümierte die 22-Jährige.

Anzeige

First Dates Hotel, Vox Mark und Alex bei "First Dates Hotel"

Anzeige

First Dates Hotel, Vox "Fist Dates Hotel"-Kandidatin Celina

Anzeige

First Dates Hotel, Vox "First Dates Hotel"-Teilnehmerin Morena

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de