Das haben Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) bestimmt nicht gerne gehört! Nach ihrem Austritt aus dem britischen Königshaus scheinen die Eheleute auch weiterhin einen schweren Stand bei den royalen Fans zu haben. Auch mit vielversprechenden Deals mit Netflix und Spotify konnten sie das nicht wirklich ändern – im Gegenteil! Stattdessen hagelte es für sie ordentlich Kritik. Nun kassierten Harry und Meghan in einer US-amerikanischen TV-Sendung die nächste verbale Ohrfeige!

In der abendlichen Liveshow "Tucker Carlson Tonight" hielt der Moderator des TV-Formates von Fox News eine heftige Wutrede über die beiden. Meghan und Harry enttäuschten bisher mit ihrem millionenschweren Vertrag mit Spotify. Deshalb bezeichnete Tucker Carlson sie in seiner Moderation wohl auch als Abzocker. "Diese beiden Gauner haben einen 25-Millionen-Dollar-Deal bekommen – praktisch ohne dafür zu arbeiten", wetterte er sauer.

Denn bisher konnte der Streaminganbieter nur eine Episode ihres Podcastes "Archewell Audio" veröffentlichen – für den TV-Ansager offenbar einfach zu wenig für so viel Geld. Und mit dieser Meinung steht er nicht alleine da: "Sie sind ein Haufen von Versagern", unterstrich der Moderator Greg Gutfeld in seiner Show "The Five".

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Johannesburg, Südafrika, 2019

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im November 2017

