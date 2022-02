Jakub Jarecki hält nichts von seinen ehemaligen Temptation Island V.I.P.-Kolleginnen Emmy Russ (22) und Paulina Ljubas (25)! Auf der Insel der Verführung testeten die beiden, ebenso wie der Fußballer und seine Liebste Kate Merlan (34), ihre Treue. Dabei waren die Blondine und die Ex-Köln 50667-Darstellerin allerdings weniger erfolgreich. Während Paulina mit Verführer Dominik Brcic knutschte, hatte Emmy sogar Sex mit Single Diogo Sangre (27). Über dieses Verhalten kann Jakub nur den Kopf schütteln. Inzwischen schämt er sich sogar, mit ihnen im TV gewesen zu sein, wie er Promiflash verriet!

Im Interview mit Promiflash machte der Sportler seinem Ärger Luft. "Was Emmy abgezogen hat, ist an Fremdschämen nicht zu überbieten", polterte Jakub hinsichtlich deren "Temptation Island V.I.P."-Auftritts. Obwohl die einstige Promis unter Palmen-Kandidatin ihre Treue beweisen sollte, habe sie sich 24 Stunden am Tag den Verführern angeboten. "Meiner Meinung nach grenzt das an Kriminalität", urteilte der frischgebackene Ehemann. Ähnlich denkt er über Paulina. Die 25-Jährige habe ihren damaligen Freund Henrik Stoltenberg nur als Zugpferd missbraucht: "Sie wusste von Anfang an, dass sie ihn betrügen wird, und diese ganze Show, die sie jetzt auch abzieht im Nachhinein ist lächerlich."

Jakub selbst habe sich in dem Format nichts vorzuwerfen. Eine Sache ist ihm im Nachhinein dann aber doch peinlich: "Dass ich mit Emmy und Paulina in derselben Kameraperspektive und demselben Schnittbild zu sehen war. Das ist das, wofür ich mich schäme, und ich will mit diesen Leuten auch nichts mehr zu tun haben."

