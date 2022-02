Laura Maria Rypa (26) hat gerade einige Probleme mit ihrem Körper. Ende letzten Jahres versetzte die Influencerin ihre Fans in Angst, weil sie sich wegen einer unbemerkten Zyste an ihrem Eierstock in die Klinik begeben musste. Diese musste ihr dann sogar operativ entfernt werden. Jetzt machen sich die Follower erneut Sorgen um die Ex-Freundin von Pietro Lombardi (29): Laura hat sehr viel Gewicht verloren!

In einer Fragerunde auf ihrem Instagram-Account äußerte ein Follower Sorgen über Lauras aktuellen Gewichtsverlust. "Finde dich gerade sehr dünn", stellte der User mit einem bedrückten Smiley fest. Darauf reagierte Laura etwas verärgert, denn ihr seien die purzelnden Kilos natürlich selbst schon aufgefallen. "Ich weiß, dass ich extrem abgenommen habe", machte sie deutlich. Deshalb versuche sie gerade, wieder zuzunehmen. Das falle der 26-Jährigen aber leider nicht leicht, weshalb die Kommentare dazu sie offenbar nerven. "Ich höre das in letzter Zeit echt oft... Deshalb bitte ich euch, mir so was nicht zu schreiben", legte sie ihren Followern eindringlich nahe.

Grund zur größeren Sorge besteht aber anscheinend nicht. Auf die folgende Frage nach ihrem Wohlbefinden wegen der Gewichtsabnahme gab Laura nämlich Entwarnung. "Ich bin aktuell sehr glücklich! Ganz unabhängig von meinem aktuellen Gewicht", verriet sie.

Laura Maria Rypa, Influencerin

Laura Maria Rypa, Influencerin

Laura Maria Rypa, Influencerin

