Xenia Prinzessin von Sachsen (35) hat kein Interesse an einer erneuten Dschungelcamp-Anfrage. Vergangenes Jahr nahm die TV-Bekanntheit an der Dschungelshow teil, um sich die Teilnahme am diesjährigen Dschungelcamp zu erkämpfen. Den Sieg und das Ticket ins Camp verfehlte sie nur knapp. Doch nun verriet Xenia, dass sie mittlerweile nicht mehr ins Dschungelcamp wolle – stattdessen sei sie gegenüber einem Playboy-Shooting nicht abgeneigt.

"Letztes Jahr hat mir gereicht, auch wenn es nicht so krass war", teilte die Influencerin im Rahmen eines Q&A in ihrer Instagram-Story mit. Sie sei nicht daran interessiert, demnächst in Australien zu sitzen und dann ihre Teilnahme an der Show zu bereuen. Anstatt im Dschungelcamp, wäre die 35-Jährige viel lieber im Playboy zu sehen. "Hätte ich mit 20 nicht gemacht, [...] vielleicht bis 40 mache ich das noch. Da bin ich jetzt so weit, das ist aber auch verrückt", gestand Xenia. Sie fühle sich inzwischen viel wohler und selbstbewusster als damals.

Zuletzt war der Reality-TV-Star 2021 bei Kampf der Realitystars zu sehen. Über ihren Einzug als Letzte in die Sala war Xenia jedoch nicht glücklich. "Also für mich war es einfach blöd, als Letzte reinzukommen, weil ich gerne viel mehr erlebt und auch von den anderen Kandidaten gesehen hätte", berichtete die gebürtige Düsseldorferin vergangenen Sommer im Promiflash-Interview.

TVNOW / Stefan Gregorowius Xenia Prinzessin von Sachsen bei der Dschungelshow

Instagram / princess_xenia_of_saxony Xenia Prinzessin von Sachsen

Instagram / princess_xenia_of_saxony Xenia Prinzessin von Sachsen

