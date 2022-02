Sie möchte ihn ehren! Stolze 74 Jahre war Queen Elizabeth II. (95) mit Prinz Philip (✝99) verheiratet, bevor dieser letztes Jahr nach längerer Krankheit verstarb. Aufgrund der derzeitigen Gesundheitskrise musste die Beerdigung auf Schloss Windsor aber anders stattfinden, als es eigentlich geplant war – so musste die Queen beispielsweise während der Verabschiedung ihres Ehemannes allein sitzen. Nun möchte die Monarchin das Leben ihres verstorbenen Ehemannes gemeinsam mit Familie und Freunden zelebrieren!

Anlässlich ihres 70-jährigen Thronjubiläums finden in den nächsten Monaten eine Reihe von Veranstaltungen zu Ehren der Queen und ihres Lebens im Dienst der Krone statt. Wie The Sun nun berichtet, soll dabei aber auch Prinz Philip gedacht werden: "Ich hatte das Glück, in Prinz Philip einen Partner zu haben, der bereit war, die Rolle des Gemahls zu übernehmen und selbstlos die damit verbundenen Opfer zu bringen", erklärte die 94-Jährige vor wenigen Tagen in ihrer Botschaft an die Nation. Aus diesem Grund findet am 29. März ein Dankgottesdienst für Philip in der Westminster Abbey statt. Daran wird nicht nur das royale Oberhaupt, sondern auch Freunde, Kollegen und Vertreter von Organisationen, die mit dem Verstorbenen zusammengearbeitet haben, teilnehmen.

Bereits zu Beginn ihres Platinjubiläums sorgte die Monarchin mit einem Beschluss für Aufsehen: Herzogin Camilla (74) wird offiziell zur "Queen Consort", also Gemahlin des Königs, wenn Prinz Charles seiner Mutter auf den Thron folgt.

Getty Images Prinz Philip, Queen Elizabeth II. und Prinz Charles in Schottland, September 2002

Getty Images Prinz Philip im Juni 2017 in London

Getty Images Queen Elizabeth II. und Herzogin Camilla bei einem Event in London, Oktober 2015

