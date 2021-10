Kann Take Me Out auch in Zukunft an seinen Erfolg anknüpfen? Im November vergangenen Jahres erreichte die Fans des Dating-Formats eine traurige Nachricht: Der beliebte Moderator Ralf Schmitz (46) hat seinen Job an den Nagel gehangen. In seine großen Fußstapfen ist Kollege Jan Köppen (38) getreten. Doch brechen mit Ralf auch die guten Einschaltquoten weg? Davon ist zumindest Ex-Bachelor-Kandidatin Stephie Stark (26) überzeugt.

Die Blondine finde Jan als Moderator zwar ganz gut und hat sich als ehemalige Show-Teilnehmerin auch schon eine Aufzeichnung live vor Ort angeschaut – trotzdem räumt sie im Gespräch mit Promiflash ein: "Ralf hat es mehr ins Lustige gezogen, was für Jan schwierig ist, er ist ja kein Comedian. Aber ich glaube es wird schwierig, dass es sich genauso hält wie früher, weil jeder es im Kopf hat." Man dürfe die beiden Männer allerdings auch nicht miteinander vergleichen – schließlich seien sie zwei komplett verschiedene Menschen.

Ein Unterschied zwischen Ralf und Jan sei auch das Verhältnis zu den liebeshungrigen Kandidatinnen: "Dann flirten die Mädels natürlich auch ein bisschen mehr als mit Ralf – was schwierig ist, aber verständlich", schildert Stephie ihre Eindrücke.

TVNow/ Guido Engels Jan Köppen mit den "Take Me Out"-Frauen

Instagram / stephie_stark Stephie Stark, Ex-Bachelor-Kandidatin

Getty Images Jan Köppen bei der Volkswagen Dinner Night in Berlin 2018

