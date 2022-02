Sie gelten als das absolute Traumpaar! 2005 wagten sich Susan Sideropoulos (41) und ihre Jugendliebe Jakob Shtizberg vor den Traualtar und krönten ihre Liebe mit einer romantischen Hochzeit. Mittlerweile sind die beiden seit 17 Jahren glücklich verheiratet und stolze Eltern von zwei Söhnen. Jetzt dürfte Jakob aber mit einer Aussage verblüfft haben: Susan entsprach äußerlich wohl so gar nicht seiner Vorstellung von einer Traumfrau!

Im Interview mit Bunte sprachen Susan und Jakob über ihr Liebesglück, welches nun schon seit 26 Jahren anhält. Diesbezüglich offenbarte der Unternehmer, welchen Eindruck er zuerst optisch von der Leon – Glaub nicht alles, was du siehst-Darstellerin bei ihrem Kennenlernen im Jahr 1996 hatte. "Als ich Susan zum ersten Mal sah, hielt ich sie für eine optische Katastrophe. Rastazöpfe, zerrissene Strumpfhose, dieser Lucilectric-Look", gestand Jakob. In seinen jungen Jahren habe er zu einer coolen Skater-Clique gehört und mit Alternativen nichts zu tun haben wollen. Doch Susan ließ nicht locker und so verliebten sich die beiden bei einem Spaziergang im Schnee.

"Ich war fasziniert von ihrer Power und Tiefe", erinnert sich der Gatte der einstigen GZSZ-Darstellerin. Dass ihr Liebster sie zuerst nicht so anziehend fand, könne Susan aber rückblickend verstehen. "Nasenpiercing, schwarze Nägel, ich war ein Freak", erklärte sie grinsend. Heute schaut das Pärchen glücklich und dankbar zurück, sowohl auf ihr erstes Treffen als auch auf ihre gemeinsamen Jahre.

Jakob Shitzberg und Susan Sideropoulos im Dezember 1995

Susan Sideropoulos und ihr Mann Jakob

Susan Sideropoulos und ihr Mann Jakob im Juli 2021

