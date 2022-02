Haben Harald Glööckler (56) und sein Mann Dieter Schroth (73) sich wirklich getrennt? Schon im Dschungelcamp deutete der Designer eine mögliche Ehekrise mit seinem Mann an, mit dem er bereits seit 34 Jahren liiert ist. Heute wurde dann bekannt, dass ein Umzugswagen Koffer, Kisten und Möbel aus dem gemeinsamen Zuhause des Paares abtransportiert hat. Gehen die beiden nun also tatsächlich getrennte Wege? Jetzt äußert sich Haralds Anwalt zu den Gerüchten.

Gegenüber Bunte erklärte Haralds Rechtsbeistand: "Unser Mandant bezieht in Berlin eine Zweitwohnung, um sich von dort verstärkt um sein Business zu kümmern." Dabei betonte er allerdings, dass der Modeschöpfer "nicht ausgezogen" sei. Gegenüber Bild deutete Haralds Anwalt aber auch an: "Er will auch Zeit für sich und erst mal allein sein. Alles andere wird sich zeigen."

Wie es zwischen dem Dschungel-Star und seinem Mann zurzeit genau aussieht, ist also noch unklar. Dieter hatte allerdings erst vor wenigen Tagen deutlich gemacht, dass er trotz aller Probleme nicht an der Beziehung zweifle. "Wir haben immer zusammengehalten. In guten wie schlechten Zeiten. Wir werden auch jetzt alles, was anfällt, fair lösen", erzählte er, als er auf Haralds Dschungelcamp-Aussagen angesprochen wurde.

RTL / Stefan Menne Harald Glööckler im Dschungelcamp

Getty Images Harald Glööckler in München im August 2018

Getty Images Dieter Schroth und Harald Glööckler, 2015

