Warum legt sich Morena für Celina so ins Zeug? Die 23-Jährige hatte bei First Dates Hotel eigentlich ein Rendezvous mit Simon – ließ ihn aber abblitzen. Stattdessen warf sie ein Auge auf die Studentin Celina, die allerdings auch anderweitig verkuppelt werden sollte. Die 22-Jährige hatte ein Date mit Mark und war sogar an einem zweiten Treffen interessiert. Doch als auch Morena Interesse an ihr bekundete, machte der 31-Jährige einen Rückzieher. Was reizt die Verkäuferin so sehr an der Essenerin?

Im Interview mit Promiflash erklärte Morena: "Celina hatte einfach eine total unschuldige, süße Ausstrahlung, die sie sehr interessant für mich gemacht hat. Solch einer Lady bin ich vorher noch nicht begegnet." Sie habe sich schon vorher viel mit ihr unterhalten und dabei gemerkt, dass das Interesse beidseitig bestehe. Deswegen habe sie in der Show auch so direkt reagiert, als Mark am Pool dazustieß und sich mit Celina unterhalten wollte. "Ich habe ja auch nur um ein Beenden des Gesprächs gebeten, sie hätte auch wieder zu Mark an die Bar rübergehen können, hätte sie gewollt", betonte die Viersenerin.

Doch was hält Celina davon, dass Morena sich so sehr um sie bemüht? Die Situation in der Sendung schien ihr zumindest nicht unangenehm zu sein. "Morena ist ein sehr gefühlvoller und emphatischer Mensch. Sie hat mir durchgehend gezeigt, dass sie wirklich Interesse an mir hat. Das hat mir gefallen", verriet die Tattoo-Liebhaberin.

