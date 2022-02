Das Versteckspiel hat endlich ein Ende! Sandra Janina (22) und Juliano Fernandez haben den großen TV-Treuetest bestanden und Temptation Island V.I.P. gemeinsam als Paar verlassen. Nachdem sich der einstige Are You The One?-Kandidat vor seiner Teilnahme am Fremdgeh-Experiment seiner Gefühle für Sandra nicht sicher war, gab es in der Show dann die große Kehrtwende. Inzwischen sind die beiden Turteltauben sogar zusammengezogen. Doch wie läuft Sandras und Julianos Leben unter einem gemeinsamen Dach?

"Ab jetzt können wir ja endlich komplett zusammenziehen", freut sich Sandra im Gespräch mit Promiflash und verrät, dass es bisher sehr gut laufe, auch wenn die Zeit zwischen der Aufzeichnung des Formats und der Ausstrahlung der finalen Folge nicht immer einfach war: "Da wir so viele Monate nicht wirklich irgendwo zusammen hindurften, war es natürlich auch anstrengend, so in der Wohnung aufeinander zu hocken und nichts unternehmen zu können", fügt die Beauty hinzu und betont, dass die beiden die Geheimhaltung ihres Beziehungsstatus dennoch gut gemeistert hätten.

Auch für Juliano sei die Zeit, in der die beiden sich bedeckt halten mussten, sehr anstrengend gewesen. Dennoch habe sich durch das intensive Miteinander auch die Beziehung der beiden zueinander noch einmal verändert: "Wir sind noch stärker und vor allem noch emotionaler gewachsen", weiß Juliano zu schätzen.

