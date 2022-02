Wie ging es nach Temptation Island V.I.P. mit Emmy Russ (22) und Diogo Sangre (27) weiter? Die Reality-TV-Bekanntheit und der Ex on the Beach-Star kamen sich auf der Insel der Versuchung verdächtig nahe. Die Influencerin betrog sogar ihren Freund Udo Bönstrup (27) mit dem Verführer! Der Comedian stellte deshalb beim finalen Lagerfeuer prompt klar, dass er keine gemeinsame Zukunft mehr mit seiner Partnerin sieht. Doch hatte Emmy nach den Dreharbeiten noch einmal Kontakt zu Diogo? Das verriet sie nun Promiflash!

Im Gespräch mit Promiflash gab die 22-Jährige preis, dass sie Diogo nicht noch einmal wiedergesehen hat. "Es gab keinen Kontakt, da ich direkt nach der Produktion nach Spanien in mein Zuhause geflogen bin", berichtete Emmy. Auch mit den anderen Single-Männern tauscht sich die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin mittlerweile nicht mehr aus: "Ich habe keinen der Verführer danach wiedergesehen und hatte auch keinen Kontakt."

Trotzdem blieb Emmy nach ihrem Liebes-Aus mit Udo nicht lange alleine. Nachdem das Staffelfinale des Fremdflirt-Formats ausgestrahlt wurde, verkündete sie die freudige Neuigkeit im Netz: Sie ist wieder vergeben – und zwar an den spanischen Reality-TV-Star Cristian Jerez! Laut dem 33-Jährigen sind die zwei Turteltauben schon seit Ende Oktober offiziell ein Paar.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

RTL Emmy Russ und Diogo Sangre

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Ex-"Temptation Island V.I.P."-Kandidatin

Instagram / emmyruss Cristian Jerez und Emmy Russ, Reality-TV-Stars

