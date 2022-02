Vor etwa einem Monat haben sich Megan Fox (35) und Machine Gun Kelly (31) verlobt. Neben der etwas ungewöhnlichen Verlobung selbst sorgte dabei vor allem der Verlobungsring der Schauspielerin für Aufsehen. Den hatte Machine Gun Kelly sogar eigens entworfen – und traf damit offenbar genau Megans Geschmack. Wie stolz sie auf ihr neuestes Schmuckstück ist, bewies sie nun jedenfalls auf einem Red Carpet, auf dem ihr Verlobungsring zum absoluten Blickfang wurde.

Bei der Jimmy Choo X Mugler VIP Show in Los Angeles hielt die 35-Jährige den Klunker auf dem – ausnahmsweise nicht roten, sondern gelben – Teppich immer wieder in die Kamera. Damit wurde der Diamantring zum absoluten Hingucker – und das soll bei Megans sexy Outfit schon etwas heißen. Immerhin tauchte die Leinwand-Beauty in einem durchsichtigen Minikleid zu dem Fashion-Event auf. Und setzte ihre heißen Kurven damit perfekt in Szene.

Megans Ring besteht aus zwei einzelnen Teilen, die von einem Magneten zusammengehalten werden. Machine Gun Kelly hat sich für den Verlobungsring seiner Liebsten aber noch etwas anderes überlegt. Die Ringbänder sind wie Stacheln geformt. Wenn Megan den Ring abnehmen möchte, tut es also weh. "Liebe ist Schmerz!", erklärte der Rapper diese Besonderheit in einem Interview.

Anzeige

Jeremy Smith/imageSPACE / MEGA Megan Fox und Machine Gun Kelly, September 2021

Anzeige

MEGA Megan Fox bei der Jimmy Choo X Mugler VIP Show in Los Angeles

Anzeige

Instagram / machinegunkelly Megan Fox' Verlobungsring

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de