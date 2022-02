Da ist aber jemand unzufrieden! Kim Kardashian (41) ziert das aktuelle Cover der Vogue, die während des Black History Month erschien – eine Feierbewegung schwarzer Geschichte, die alljährlich in den Vereinigten Staaten im Februar zelebriert wird. Das könnte eine gelungene Ablenkung für die dunkelhaarige Beauty vom aktuellen Trennungsstress mit Kanye West (44) sein. Ein Model ist von ihrem Anblick jedoch gar nicht begeistert: Naomi Campbell (51) stört sich wohl daran, dass Kim auf dem Cover zu sehen ist!

Viele hatten bereits kritisiert, dass die Vogue sich für Kim entschieden hatte und nicht etwa für jemanden, der besser zum Thema des Monats passe. Denn die dunkelhaarige Schönheit habe zwar exotische Wurzeln, entspreche aber nicht dem Bild einer klassischen Afroamerikanerin. Auf Instagram postete der Account Diet Prada zudem einige vergleichende Fotos von Naomi und Kim, ebenfalls mit einem kritischen Tonus. Hier ist zu sehen, dass viele der Looks des Reality-TV-Stars denen des Profimodels stark ähneln, auch der Hashtag #blackfishing war mit angegeben. Da drückte die Laufsteg-Legende auch sogleich auf "gefällt mir". Hollywood Unlocked schrieb dazu: "Oops! Sieht ganz so aus, als hätte Naomi genug davon, dass Kim ihr die Butter vom Brot nimmt. Besonders in diesem außergewöhnlichen Monat."

Naomi müsste im Moment eigentlich ganz andere Dinge im Kopf haben: Denn die gebürtige Londonerin ist vor über einem halben Jahr überraschend Mutter geworden! Letztes Jahr im Mai war der Zeitpunkt gekommen und ihr Töchterchen erblickte das Licht der Welt. "Ich fühle mich so geehrt, diese liebe Seele in meinem Leben zu haben", schrieb die 51-Jährige dazu auf Instagram. Aber die Entwicklungen in der Mode-Branche beschäftigen die frisch gebackene Mutter natürlich auch.

Getty Images Naomi Campbell bei der Pariser Fashion Week im Februar 2020

Getty Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / naomi Naomi Campbell und ihre Tochter, Mai 2021

