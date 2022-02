Kim Kardashian (41) hat allmählich offenbar die Nase voll! Spätestens seit dem Ehe-Aus zwischen der Beauty und ihrem Noch-Ehemann Kanye West (44) herrscht zwischen den beiden dicke Luft. Zuletzt musste sich die TV-Bekanntheit sogar Vorwürfe von ihrem Ex anhören, dass Tochter North West (8) nichts in den sozialen Netzwerken zu suchen habe. Diese Anfeindungen hat Kim mittlerweile wirklich satt – wehrt sie sich deshalb nun in aller Öffentlichkeit?

"Kim ist mit Kanyes Eskapaden durch und sie hatte das Bedürfnis, das auch ein für alle Mal öffentlich klarzumachen", verriet ein Insider aus dem Umfeld der Schönheit gegenüber Hollywood Life. Offenbar soll Kim die aktuelle Situation emotional mächtig mitnehmen. Das wolle sie nicht weiter mit sich machen lassen: "Kim wird Kanye nicht erlauben, weiterhin ihre persönlichen Grenzen zu überschreiten." Die Unternehmerin wünsche sich, dass Kanye mit der Vergangenheit abschließe und nicht ständig auch noch die Kinder in all das Drama mit reinziehe.

Inmitten der beiden Streithähne befindet sich Kims Mutter Kris Jenner (66). Sie scheint das einzige Kardashian-Jenner-Mitglied zu sein, das nicht nur den Kontakt zu Kanye versucht, aufrecht zu erhalten – sie setzt sich offenbar auch als Friedensstifterin ein. Der Rest der Familie steht hingegen besonders auf Kims Seite. "Die anderen Kardashians unterstützen Kim – sie sind alle füreinander da", erklärte eine Quelle gegenüber Us Weekly.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian im Jahr 2015

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2016

