An wen sie dabei wohl gedacht hat? Kim Kardashians (41) Fans sehen ihren Star zurzeit zwischen zwei Männern: Einerseits wird der Influencerin eine Liaison mit dem Komiker Pete Davidson (28) nachgesagt, andererseits scheint ihr Ex Kanye West (44) weiterhin um ein Liebes-Comeback zu kämpfen. Doch statt Frust scheint der Beauty vielmehr nach Lust zumute zu sein. Denn auf Social Media zeigte Kim sich jetzt in Shoppinglaune – und dabei waren auch Sextoys zu sehen!

In ihrer Instagram-Story packte Kim jetzt nämlich eine bunt gemischte Box aus. Die enthielt neben gemütlichen Schlafanzügen auch Dinge für die aufregenderen Stunden zwischen den Laken: Die Kamera schwenkte in dem Clip über heiße Unterwäsche, einen Vibrator und eine schwarze Tube mit einem Sex-Serum! "Hier sind ein paar Dinge zum Spaßhaben", hört man die 41-Jährige im Hintergrund sagen.

Ob und mit wem die kleinen Gadgets zum Einsatz kommen, behielt Kim jedoch für sich. Zu Anfang der Woche ließ ihr inoffizieller Partner Pete seine Fans jedoch hellhörig werden. "Wenn ich frei habe, hänge ich entweder mit meinen Freunden ab oder chille drinnen mit meiner Freundin", erzählte er gegenüber People. War das etwa eine Bestätigung der Gerüchte?

SIPA PRESS / ActionPress Kanye West und Kim Kardashian im November 2019 in New York

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Urlaub, Januar 2022

MEGA Kim Kardashian und Pete Davidson im November 2021

