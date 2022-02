Gibt er noch immer nicht auf? Anfang letzten Jahres reichte Kim Kardashian (41) die Scheidung von ihrem Ex Kanye West (44) ein – doch der Rapper versuchte weiterhin, um sie zu kämpfen. Immer wieder äußerte er, dass er die Keeping Up with the Kardashians-Beauty zurück haben will und das obwohl sie alle beide schon wieder in festen Händen zu sein scheinen: Zuletzt wirkte vor allem Kanye ziemlich glücklich mit seiner neuen Flamme Julia Fox (32) – doch nun wünscht er sich plötzlich seine komplette Familie zurück!

Auf Instagram teilte der "All Of The Lights"-Interpret ein paar Bilder, auf denen seine Ex mit den gemeinsamen Kindern North (8), Psalm (2), Saint (6) und Chicago (4) posiert. Darunter schrieb Kanye: "Gott, bitte bring unsere Familie wieder zusammen." Hofft er also doch auf eine Liebes-Reunion mit der Unternehmerin?

Die scheint von dem ganzen Hin und Her ziemlich genervt zu sein. Erst wetterte Kanye gegen ihren neuen Schatz Pete Davidson (28), dann beschwerte er sich, dass ihre achtjährige Tochter TikTok hat! Das reicht der vierfachen Mutter langsam. "Kim wird Kanye nicht erlauben, weiterhin ihre persönlichen Grenzen zu überschreiten", stellte ein Insider kürzlich gegenüber Hollywood Life klar.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Kanye West und ihre Kinder, Dezember 2019

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

