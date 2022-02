Peyman Amin (50) ist von dem diesjährigen Germany's next Topmodel-Cast alles andere als begeistert. Das gesteht der Booker und Juror der ersten vier Staffeln im Interview mit Promiflash: "Man versucht hier händeringend und ein bisschen scheinheilig, Diversity an den Tag zu legen. Ich finde es in Ordnung, dass man den Fokus auf Diversity legt, aber das heißt nicht, dass man dann links und rechts wahllos alle mit aufnimmt, die ein bisschen anders sind." Außerdem betont der Model-Agent gerade in Bezug auf Curvy-Kandidatinnen: "Es reicht nicht, Übergewicht zu haben, um als Plussize- oder Curvy-Model durchzustarten."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de