Bitteres Karriere-Ende für Shaun White (35)! Zum vierten und letzten Mal in seiner Karriere als Profi-Snowboarder nahm der US-Amerikaner an den diesjährigen Olympischen Winterspielen in Peking teil. Hatte er sich 2006, 2010 und 2018 jedes Mal die Goldmedaille in seiner Paradedisziplin, der Halfpipe, sichern können, ging er heute leer aus. Schon vorab hatte Shaun erklärt, dass er nach diesem Wettkampf sein Board für immer an den Nagel hängen wird – nun landete er auf dem undankbaren vierten Platz.

Im großen Halfpipe-Finale in der Nacht auf Freitag konnte Shaun nicht erneut brillieren. Er landete hinter dem Japaner Ayumu Hirano (Gold), dem Australier Scotty James (Silber) und dem Schweizer Jan Scherrer (Bronze) nur auf Rang vier. Das lag auch daran, dass er im allerletzten Lauf seiner Karriere patzte und stürzte. Danach vergoss der 35-Jährige sogar ein paar Tränen – schließlich verabschiedet er sich mit dieser Leistung nun endgültig von seiner Sportlaufbahn.

Doch es ist nicht das für seine Verhältnisse schlechte Abschneiden, was den Pulverschnee-Star so fertig machte: "Es war super-emotional. Ich wollte eigentlich nicht weinen. Ich bin auch nicht traurig wegen des Resultats. So ist Snowboarden, das kann passieren." Er hätte gerne noch ein letztes Mal auf dem Podium gestanden, doch man könne eben nicht alles haben, erklärte er der anwesenden Presse. "Vielen Dank, Snowboarding. Du warst die Liebe meines Lebens", schluchzte Nina Dobrevs (33) Freund anschließend die Abschlussworte seiner sportlichen Karriere.

