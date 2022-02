Hoher Besuch im Weißen Haus! Für ihre "Happier Than Ever"-Welttournee reist Billie Eilish (20) momentan um den gesamten Globus und verzaubert ihre Fans weltweit mit ihren Konzerten. Bis September sind dafür Auftritte in Amerika, Europa und Australien geplant. Vor ihrem Konzert in Washington, D.C. legte die "Bad-Guy"-Interpretin nun einen beeindruckenden Stopp ein: Billie Eilish und ihre Familie wurden vom US-Präsidenten Joe Biden (79) höchstpersönlich in das Weiße Haus eingeladen.

"Billie und ihr Bruder Finneas O'Connell waren Unterstützer während Bidens Wahlkampf und die Familie Biden ist seit langem Fan ihrer Musik", verriet ein Beamter der US-Machtzentrale gegenüber People. Daraufhin wurden die erfolgreiche Popkünstlerin und ihr Songwriter-Bruder samt ihrer Eltern kurzerhand in das Weiße Haus eingeladen. Das ungewöhnliche Treffen des Trios hielt der US-Präsident auch auf seinem offiziellen Instagram-Account fest und schrieb unter anderem: "Es war toll, euch und eure Familie zu sehen – und ich bin froh, dass ihr Commander kennengelernt habt" – der neue Schäferhund der Präsidentenfamilie.

"Die Kollaboration, von der wir nie wussten, dass wir sie brauchen. Ab auf die Bühne Joe!!!" und "Das ist der Hammer" sind nur einige der User-Kommentare unter dem Beitrag des US-Präsidenten mit den frisch gebackenen Oscar-Kandidaten. Für den wichtigsten Filmpreis der Welt sind Billie und ihr Bruder nämlich mit ihrem Filmsong "No Time To Die" des gleichnamigen Bond-Films nominiert.

Getty Images Billie Eilish bei der Premiere von "Keine Zeit zu sterben" in London, September 2021

Getty Images Joe und Jill Biden

Getty Images Billie Eilish und ihr Bruder Finneas O'Connell

