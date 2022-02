Für Shaun White (35) war am Freitag ein ziemlich besonderer Tag: Die Snowboard-Legende stand nicht nur im großen Halfpipe-Finale bei den diesjährigen Olympischen Winterspielen, es war auch Shauns letzter Auftritt in seiner Profikarriere. Auch wenn der US-Amerikaner das Treppchen und somit eine weitere Olympiamedaille knapp verfehlte, könnte seine Freundin Nina Dobrev (33) nicht stolzer auf ihn sein. Im Netz machte der Vampire Diaries-Star seinem Schatz eine Liebeserklärung der Extraklasse!

"Ich habe Ehrfurcht vor dir! [...] Ich könnte nicht stolzer sein auf das, was du in den letzten zwanzig Jahren als Wettkämpfer erreicht hast, und auf den Mann, der du geworden bist. Du bist einmalig. Du bist ein wahrer Held und inspirierst mich jeden Tag", schrieb die Schauspielerin zu einer Reihe von letzten Wettkampffotos von Shaun auf Instagram. Sie sei sich sicher, dass auf ihren Liebsten nach dem Ende seines Snowboard-Kapitels nun viele neue Abenteuer und Möglichkeiten warten. "Du bist nicht nur der größte Snowboarder aller Zeiten, du bist natürlich auch der großartigste Freund aller Zeiten", schloss Nina ihren Post ab.

Auch wenn Nina bei Shauns letztem Halfpipe-Tanz in China nicht dabei sein konnte, feierte sie ihn trotzdem gebührend, wie man ihrer Story entnehmen konnte. Fürs Mitfiebern beim Finale hatten sie in einer Bar in Los Angeles nicht nur eine coole Fotowand mit einem Shaun-Pappaufsteller dekoriert, sondern auch mit jeder Menge USA-Deko gefeiert. Unter den Promigästen waren auch der Breaking Bad-Star Aaron Paul (42) und der "Whiplash"-Darsteller Miles Teller (34).

Instagram / nina Nina Dobrev (r.) mit zwei Freundinnen und einem Shaun-White-Pappaufsteller

Instagram / nina Shaun Whites Freunde bei seinem Olympia-Run in Los Angeles

Instagram / nina Aaron Paul, Nina Dobrev und Miles Teller

