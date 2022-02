Resümee aus vergangenen Liebesbeziehungen. Avril Lavigne (37) ist seit 20 Jahren im Musikgeschäft und bringt bald ihr siebtes Studioalbum raus. Seit Kurzem ist die Sängerin mit dem Musiker Mod Sun zusammen. Besser scheint es nicht laufen zu können. Dennoch findet Avril jetzt reflektierende Worte über ihre verflossenen Liebschaften, zu denen unter anderem Nickelback-Star Chad Kroeger (47) und Sum 41-Frontmann Deryck Whibley (41) gehören.

In einem Interview mit dem Fault Magazine blickt Avril zurück: "Ja, Liebe ist hart und Beziehungen sind nicht einfach. Es ist für niemanden einfach und ich habe jetzt lange genug gelebt, um zu erkennen, dass ich mich selbst in den Vordergrund stellen und mich um mich selbst kümmern muss." Als die Sängerin anfing, an ihrem aktuellen Album zu arbeiten, hatte sie eine ganz bestimmte Einstellung: "Wenn ich mich auf jemanden in dieser Welt verlassen muss, dann auf mich", zieht sie als Fazit.

Ihre persönliche Entwicklung würde sich auch auf ihren musikalischen Produktionen widerspiegeln. "Ich betrachte alle meine Alben als eine Reise durch meine Geschichte in den letzten 20 Jahren. Ich habe Musik geschrieben, als ich ein Teenager war, als junge Erwachsene, und dieses ist meine heutige Geschichte als Frau", erzählt die 37-Jährige. Gespannt warten die Fans nun darauf, wie sich die Sängerin auf ihrer neusten Platte zeigen wird.

