Liliana Matthäus (34) ist endlich Mama geworden – und überrascht ihre Fans mit einem ziemlich besonderen Namen für ihre Tochter! Am Freitagabend teilte die Ex-Frau von Fußball-Legende Lothar Matthäus (60) einen Schnappschuss mit ihrem aktuellen Partner direkt aus dem Kreißsaal, auf der Brust liegt ihre frisch geschlüpfte Maus. Virginia Gigi White ist am selben Tag des Posts, dem 11. Februar, zur Welt gekommen. In einer Umfrage wissen die Promiflash-Leser am Morgen nach der News noch nicht so ganz, was sie von dem Namen halten sollen!

Über 2.000 Promiflash-Fans haben abgestimmt (Stand: 12. Februar, 9:00 Uhr): Wie gefällt ihnen der Name von Lilianas erstem Kind? Für rund 70 Prozent (1.860 Stimmen) trifft Virginia Gigi White nicht ganz ihren Geschmack. 30 Prozent (810 Stimmen) finden hingegen großen Gefallen an der kreativen Zusammenstellung. Der eine oder andere Leser konnte sich einen kleinen Scherz auch nicht verkneifen. Mit diesem Namen könne die Kleine "in 25 Jahren eine Kandidatin beim Bachelor werden", amüsierte sich eine Instagram-Userin.

Für noch mehr Diskussionsstoff sorgte allerdings Lilianas Kreißsaal-Look: Viele Fans waren total irritiert davon, dass die 34-Jährige auf dem Schnappschuss so entspannt und vor allem perfekt gestylt aussieht. Ob sie sich tatsächlich für die Geburt zurechtgemacht hat oder das Foto nachträglich einfach nur bearbeitet wurde, kommentierte die frischgebackene Mama bisher nicht.

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus mit XXL-Babybauch im Januar 2022

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus und ihr Partner nach der Geburt ihres Babys

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus, ehemalige "Let's Dance"-Teilnehmerin

