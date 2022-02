Hat Jana-Maria Herz (30) sich mit dieser Aktion bei Bachelor Dominik Stuckmann (30) ins Aus geschossen? In der dritten Folge der Kuppelsendung kam es zum ersten Kuss der Staffel: Der Rosenkavalier tauschte beim Einzeldate heiße Küsse mit Nele Wüstenberg (28) im Pool aus! Wem das – im Gegensatz zu Nele – gar nicht geschmeckt hat? Dominiks erstem Flirt Jana-Maria, die sich bereits mächtig in ihn verguckt hatte! Die Unternehmerin ließ es sich auch nicht nehmen, den Bachelor wegen der Knutscherei anzupflaumen. Aber war das wirklich fair von Jana-Maria?

Ex-Bachelor Andrej Mangold (35) analysierte das Geschehen in der vergangenen Folge jetzt für Promiflash: "Ich muss sagen: Ich fand es nicht gut, dass die Jana-Maria beim Gruppen-Date Dominik konfrontiert hat mit dem Kuss – die Situation war total unangebracht!", kritisierte der Basketball-Spieler. "Sie hätte das einfach, wie sie es ja auch danach getan hat, in einem Einzelgespräch ansprechen können." Weiter ärgerte sich Andrej: "Ich fand aber auch die Art und Weise, wie sie es gemacht hat, schwierig: Sie hat ihm einen Vorwurf gemacht und er hat sich dann auch in dieses Rechtfertigen hineinbegeben..."

Doch auch von Dominiks Seite hatte der ehemalige Rosenverteiler mehr erwartet: "Am Ende des Tages hätte er meiner Meinung nach einfach sagen können: 'Pass mal auf, du weißt, worauf du dich hier eingelassen hast und hier gibt es auch andere Frauen, die ich interessant finde. Da kann so etwas durchaus mal passieren. Du stehst bei mir hoch im Kurs, aber das ist Teil dieser Reise und da darfst du mir nicht böse sein.'" Abschließend erklärte Andrej: "Das gehört einfach dazu, wenn du der Bachelor bist und wenn du Kandidatin des Bachelor bist. Deswegen fand ich es nicht wirklich angebracht, dass sie ihn da so konfrontiert und in eine unangenehme Situation gebracht hat."

