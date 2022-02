Eugen Lopez hat an dem Temptation Island V.I.P.-Schnitt nichts auszusetzen! Während der Ausstrahlung der aktuellen Staffel der pikanten Treuetest-Show äußerte der Ex-Verführer seine Meinung zu den Geschehnissen. Dem gebürtigen Russen war schnell klar: Die neue Ausgabe des TV-Experiments enttäuschte ihn. Der Grund: Einige Paare fand der einstige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidat nicht authentisch. Doch an einer Sache hatte Eugen nichts auszusetzen: Er fand den Schnitt der "Temptation Island V.I.P."-Staffel gut!

Kandidaten, wie Sandra Janina (22) und Juliano Fernandez, kritisierten, dass wichtige Szenen bei "Temptation Island V.I.P." rausgelassen wurden. Eugen kann diese Aussage im Promiflash-Interview nicht nachvollziehen. "Man beschwert sich immer über den Schnitt, wenn man verzweifelt einen Ausweg sucht. Aber im Endeffekt sind die Produzenten und Cutter Profis, die machen das schon seit Jahren", stellte die TV-Bekanntheit klar.

Nach drei abgedrehten Shows wisse Eugen, wie der Hase läuft und habe auch bei Temptation Island keinen Grund zu meckern gehabt: "Wenn die Storyline so Sinn macht, braucht man sich nicht beschweren, dass man vielleicht zu kurz kommt oder das wahre Gesicht gezeigt wird." Auch Calvin Kleinen (29), der zwei Mal in dem "Temptation Island"-Format dabei war, findet, dass man die Schuld nicht bei den Cuttern suchen sollte. "Ich fand den Schnitt super. Ich weiß, dass der Schnitt immer sehr realitätsnah war. Die können halt nicht alles zeigen, weil so viel passiert ist", erklärte der TV-Casanova im Interview mit Promiflash.

