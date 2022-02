Nach Justin Biebers (27) Konzert kam es zu dramatischen Szenen. Eigentlich hatte der kanadische Sänger seinen Fans in West Hollywood einen schönen Abend bescheren und ein Konzert im Pacific Design Center in einem Club bei einer Aftershow-Party mit Promigästen ausklingen lassen wollen. Nach seinem Auftritt ist es aber zu einem schrecklichen Vorfall gekommen: In unmittelbarer Nähe der Partylocation wurden vier Menschen bei einer Schießerei verletzt.

Auf einem Video, das TMZ vorliegt, sind Kodak Black (24), Gunna und Lil Baby, die zu den Promigästen der Aftershow-Feier gehörten, auf der Straße zu sehen – als plötzlich ein Streit eskaliert. Kodak ist in die Schlägerei verwickelt und ist bei einer handgreiflichen Auseinandersetzung zu erkennen, als im Hintergrund plötzlich Schüsse fallen. Nach ersten Informationen der Polizei wurden insgesamt zehn Schüsse abgefeuert und dabei vier Personen verletzt. Die Opfer seien in einem stabilen Zustand, aber alle ins Krankenhaus gebracht worden.

Weil in der Nacht von Sonntag auf Montag der Super Bowl in Kalifornien ausgetragen wird, wurden schon am Freitag erste Partys zum Auftakt des Megaevents gefeiert – größtenteils seien diese aber friedlich verlaufen. Zu Justins Aftershow-Party waren unter anderem auch Drake (35), Leonardo DiCaprio (47), Tobey Maguire (46), Kendall Jenner (26) und Khloé Kardashian (37) eingeladen.

Anzeige

Getty Images Kodak Black bei den MTV Video Music Awards 2017

Anzeige

Getty Images Kodak Black im Oktober 2018

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de