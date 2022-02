Was für ein seltener Anblick! Nach ihren Romanzen mit Fritz Wepper (80) und Abi Ofarim (✝80) lernte Iris Berben (71) im Jahr 2007 bei den Dreharbeiten zu dem Film "Afrika, mon amour" ihren Lebensgefährten Heiko Kiesow kennen. Aus ihrer Liebe machen die Darstellerin und der Stuntman zwar kein Geheimnis, doch auf dem roten Teppich ist das Paar nicht allzu oft anzutreffen. Nun machten die beiden aber eine Ausnahme: Auf der Berlinale ließ sich Iris mit ihrem Heiko blicken!

Auf der 72. Berlinale schreiten seit dem 10. Februar wieder zahlreiche Promis über den Red Carpet. Unter anderem war auch Iris mit von der Partie – und erschien zu aller Überraschung mit ihrem Freund Heiko an der Seite. Während die 71-Jährige ein weites, paillettenbesetztes Kleid trug, präsentierte sich ihr Partner im schicken Smoking. Zusammen posierten sie für die Fotografen und strahlten in die Kamera.

In Heiko scheint Iris endlich ihren Traumpartner gefunden zu haben. Im Jahr 2020 schwärmte die gebürtige Detmolderin in den höchsten Tönen von dem Mann an ihrer Seite. "Heiko ist zuverlässig, witzig, familiär, selbstbewusst. Er hat alles, was ich mir wünsche", fasst sie damals zusammen.

Getty Images Heiko Kiesow und Iris Berben bei der Berlinale im Februar 2019

Getty Images Iris Berben und Heiko Kiesow bei der Berlinale, Februar 2022

Getty Images Iris Berben und Heiko Kiesow bei der Bambi-Verleihung in Berlin, November 2017

