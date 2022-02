Oh là là – da hat sich aber jemand in Schale geschmissen! Blake Lively (34) zeigt gerne, was sie in Sachen Styling auf dem Kasten hat. Dabei sorgt die Gossip Girl-Darstellerin auch mal für amüsante Momente: Zu einem Glitzerkleid trug die Beauty nicht etwa schicke High Heels, sie setzte lieber auf bequeme Sneaker. Nun war die Ehefrau von Ryan Reynolds (45) bei einer Musical-Premiere der Hingucker schlechthin! Blake trug einen lilafarbenen Anzug, der ihr Dekolleté gekonnt in Szene setzte.

Bei der Veranstaltung zu Hugh Jackmans (53) Musical "The Music Man" präsentierte sich das Model in seinem schicken Outfit und strahlte, als gäbe es kein Morgen. Der nahezu perfekt sitzende Anzug lenkt den Blick gezielt auf den Ausschnitt und auch auf das Gesicht der 34-Jährigen – denn beide Partien werden durch die farblich passende Bluse, die den tiefen Einblick gewährt, absolut betont. Durch die Kombination mit großen Ohrringen, glitzernden Pumps und einer üppigen Lockenpracht findet der Look seine Vollendung.

Von dem Anblick war der Gatte der blonden Schönheit sicherlich auch angetan. Die zwei führen ohnehin eine Ehe, wie sie im Bilderbuche steht. Das liegt wohl vor allem daran, dass beide sich nicht zu ernst nehmen und auch durch eine enge Freundschaft verbunden sind. "Ich habe Glück, einen Kumpel an meiner Seite zu haben", verriet Ryan in einem Interview mit "Entertainment Tonight".

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds mit ihren Töchtern auf dem "Walk of Fame" in Hollywood

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der "Free Guy"-Premiere in New York City, August 2021

