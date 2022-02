Barbara Radtke erlebt bei Germany's next Topmodel wohl eines der aufregendsten Abenteuer ihres Lebens! Die Flensburgerin ist mit ihren 68 Jahren Heidi Klums (48) bis dato älteste Kandidatin in der Geschichte der Castingshow – doch ihr Alter steht ihr bisher keinesfalls im Weg: Die GNTM-Chefjurorin ist von Barbaras Look und ihrer Leistung begeistert. Und dieses Talent liegt wohl in der Familie: Auch Barbaras Tochter Monique arbeitet als Model!

"Eine meiner Töchter modelt auch", erklärte Barbara gegenüber Bunte und stellte ihre Liebste vor: "Monique ist die Dritte meiner Kinder, sie ist 40 Jahre alt, 178 cm groß und eine Frohnatur!" In der Vergangenheit stand das Mutter-Tochter-Duo sogar bereits das ein oder andere Mal für ein Shooting gemeinsam vor der Kamera. "Natürlich habe ich meine Tochter immer im Modeln bestärkt, weil sie es auch gerne wollte", betonte die 68-Jährige zudem.

Neben ihrer 40-jährigen Tochter Monique hat Barbara noch drei weitere Kinder – doch damit nicht genug! Inzwischen ist die gelernte Kosmetikerin nämlich auch fünffache Großmutter. Und ihre Enkel stärken ihr bei GNTM den Rücken. "Meine Enkelkinder finden das toll und sind total begeistert. Die sagen: 'Oma, das schaffst du!' Die haben mir so viel Mut gemacht", schwärmte Babs.

ProSieben / Richard Hübner Barbara, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

Instagram / babsradtke Barbara Radtke mit ihrer Tochter Monique

Instagram / babsradtke Barbara Radtke, GNTM-Kandidatin 2022

