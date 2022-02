Bibi Claßen (29) lässt sich alles offen. Vergangenen März verkündeten die Influencerin und ihr Ehemann Julian, dass sie sich ein Ferienhaus in Spanien gekauft haben. Seither ist das Paar mit dem Umbau seines Urlaubsdomizils beschäftigt. Doch können sich die beiden YouTube-Stars vorstellen, nicht nur in dem Land zu urlauben, sondern auch dorthin auszuwandern? Jetzt verriet Bibi, ob sie vorhat, mit ihrer Familie nach Spanien zu ziehen.

"Wir fühlen uns hier aktuell so unglaublich wohl und werden auch erst mal noch was hierbleiben", teilte die zweifache Mutter im Rahmen eines Q&A auf Instagram mit. Doch ein endgültiger Umzug sei derzeit nicht geplant. "Wirklich auszuwandern ist natürlich eine sehr große Entscheidung. Wir freuen uns sehr darauf, wenn unser Haus fertig ist und werden sehen, was die Zukunft bringt", teilte die 29-Jährige ihren Followern mit.

Wie Bibi vor drei Monaten in ihrer Instagram-Story erzählte, sei der Umbau des Feriendomizils schon bald abgeschlossen. "Ich bin so geflasht, ich kanns gar nicht fassen, ich stehe hier vor dem Haus! Wir haben es jetzt zum ersten Mal in diesem Zustand gesehen und es ist einfach so geil", freute sich die YouTuberin.

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi, Emily, Lio und Julian Claßen im Malediven-Urlaub

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihren Kindern Emily und Lio

Anzeige

YouTube / BibisBeautyPalace Bibi Claßen in ihrem Ferienhaus

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de