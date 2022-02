Was hält sie davon? Khloé Kardashian (37) war sieben Jahre lang mit Lamar Odom (42) verheiratet, doch die beiden trennten sich im Jahr 2016. Böses Blut fließt zwischen der Keeping Up with the Kardashians-Beauty und ihrem Ex jedoch nicht! Zurzeit ist der einstige Basketballprofi nämlich in der US-amerikanischen Version von Promi Big Brother zu sehen und damit hat Khloé kein Problem: Sie findet es sogar gut, dass Lamar in der Show mit von der Partie ist!

Ein Insider verriet Us Weekly, was die TV-Bekanntheit von der Teilnahme ihres Verflossenen an dem Reality-Format hält. "Khloé findet es großartig, dass Lamar mitmacht, denn es ist eher eine Chance für ihn als irgendwas anderes", erklärte die Quelle. Dadurch werde dem ehemaligen NBA-Star eine neue Plattform geboten: "Es ist ein gutes Einkommen für ihn und etwas Neues und Aufregendes."

Anfang Februar startete in den USA die neue Staffel von "Celebrity Big Brother", und Lamar verlor schon einige Worte über seine bekannte Ex-Freundin. Doch das war eigentlich nicht sein Plan, wie der Insider klarstellte: "Er ist nicht mit der Absicht in die Show gegangen, dass es eine Bühne ist, um wieder über Khloé zu reden." Zwar ist dieses Bestreben bislang nicht aufgegangen, doch das kümmert die 37-Jährige nicht, da "sie alles schon einmal von ihm gehört hat", stellte der Insider klar.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Januar 2022

Getty Images Lamar Odom und Khloé Kardashian bei einem Benefiz-Event in Kalifornien im Mai 2012

Getty Images Lamar Odom, Basketballer

