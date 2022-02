Kann Caroline Bosbach ihre Fähigkeiten als Politikerin auch bei Let's Dance zum Einsatz bringen? Ab dem 18. Februar muss sich die Tochter des Politikers Wolfgang Bosbach (69) auf dem Tanzparkett beweisen. Doch die 32-Jährige ist nicht das erste Mal in einer Unterhaltungssendung zu sehen. Die gebürtige Bergisch-Gladbacherin trat an der Seite ihres Vaters schon in diversen Shows wie Grill den Henssler oder Quizduell auf. Im Promiflash-Interview betonte Caroline jetzt: Ihre Arbeit als Politikerin könnte ihr auch bei "Let's Dance" helfen.

Caroline bringe außer "15 Jahren Disco" keine Vorkenntnisse in die beliebte Tanzshow mit. Doch sie hofft, dass ihr in der Show andere Fähigkeiten zugutekommen könnten. "Das Kämpfen und Durchhalten übe ich schon jeden Tag in der Politik", erklärte die Bundesvorsitzende des Jungen Wirtschaftsrats der CDU. Doch Caroline weiß: Für sie muss ihr zukünftiger Tanzpartner vor allem eines mitbringen: "Hauptsache geduldig", erklärte sie gegenüber Promiflash.

Doch ganz unvorbereitet will Caroline nicht bei "Let's Dance" das Tanzparkett stürmen. "Ich habe gerade mit Cross Fit angefangen – Intervalltraining soll auf die körperliche Belastung am besten vorbereiten", gab Caroline Einblick in die Zeit, bevor die große Show beginnt.

ActionPress Caroline und Wolfgang Bosbach in der WDR-Talkshow "Kölner Treff"

RTL / privat Caroline Bosbach, "Let's Dance"-Teilnehmerin 2022

Instagram / carolinebosbach Wolfgang und Caroline Bosbach, März 2021

