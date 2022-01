Die Fans haben schon jetzt einen klaren Let's Dance-Favoriten! Am 18. Februar geht die beliebte Tanzshow in die nächste Runde. In diesem Jahr sind unter anderem der Autor Bastian Bielendorfer (37), der Moderator Riccardo Basile (30) sowie die Musikerin Michelle (49) unter den 14 prominenten Kandidaten. Doch auch wenn es bis zum Start der Show noch ein paar Wochen hin ist, hat einer von ihnen offenbar bereits die Gunst der Zuschauer gewonnen.

Wie aus einer Promiflash-Umfrage [Stand 14. Januar 2022, 10:55 Uhr] hervorgeht, freuen sich die meisten Leser auf Amira Pocher (29). Von insgesamt 8.144 Stimmen ergatterte die Frau von Oliver Pocher (43) 2.898 (35,6 Prozent). Erst mit weitem Abstand dahinter liegt Timur Ülker (32) auf Platz zwei. 1.164 Umfrageteilnehmer (14,3 Prozent) können es kaum erwarten, den GZSZ-Darsteller auf dem Tanzparkett zu sehen. Ebenfalls beliebt sind Janin Ullmann (40) mit 740 Stimmen (9,1 Prozent) auf Platz drei, Mike Singer (21) mit 595 Stimmen (7,3 Prozent) auf Platz vier und René Casselly mit 562 (6,9 Prozent) auf Platz fünf. "Richtig guter Cast einfach", schwärmte ein User unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram. Ein weiterer merkte an, dass mit Hardy Krüger jr. (53) zudem ein "supersympathischer Typ" dabei sei. Im Voting landete er auf Platz neun.

Die Schlusslichter der Umfrage bilden Caroline Bosbach, Sarah Mangione und Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49). Hinter der Politikerin stehen 0,8 Prozent der Umfrageteilnehmer – Sarah ist ihr gleichauf. Bei der Prinzessin ist es nur ein Anteil von 0,6 Prozent.

ActionPress Timur Ülker, Schauspieler

RTL Die "Let's Dance"-Kandidaten 2022

Getty Images Lilly zu Sayn-Wittgenstein auf der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin, 2021

