Twenty4Tim teilt in den sozialen Medien gerne seinen Alltag mit seinen Fans – mehrere Millionen Follower hat der Influencer dort bereits. Aber etwas hält Tim bislang eher aus der Öffentlichkeit heraus: sein Liebesleben. Im Interview mit Promiflash gibt er nun jedoch zu: "Ich lerne gerade eine Person kennen. Schon etwas länger. Aber ich bin bei so was immer sehr vorsichtig, weil ich bin es noch nicht gewohnt, dass ich ausgenutzt werde." Denn offiziell zusammen sind die zwei noch nicht und der 21-Jährige möchte seine Romanze erst einmal nicht zu früh an die große Glocke hängen.

