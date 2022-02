Emma Roberts (31) lächelt den Trennungsschmerz zwar weg – hat auf Fotografen aber nur wenig Lust. Ende Januar packte ein Insider überraschend aus, dass zwischen der Schauspielerin und ihrem Partner Garrett Hedlund (37) alles vorbei sein soll. Die Eltern eines Sohnes haben sich selbst noch nicht zu der Trennung geäußert. Jetzt wurde Emma aber erstmals nach den Schlagzeilen um ihr Liebes-Aus gesichtet – bei einem entspannten Abend mit Freunden.

Am Freitagabend, also kurz nach ihrem 31. Geburtstag am 11. Februar, wurde die Blondine in West Hollywood von Paparazzi erwischt. Emma und ihre Begleiter unterhielten sich auf der Straße vor der Partylocation und schienen bestens gelaunt zu sein. Die US-Amerikanerin trug ein lässiges Outfit – Jeans und Crop Top – und hatte ein Lächeln im Gesicht. Die Gruppe posierte nicht nur für gemeinsame Fotos, sondern schien auch auf die Ankunft eines Wagens zu warten, um den Abend gemeinsam an einem anderen Ort ausklingen zu lassen. Auf Fotografen hatte die Beauty aber ganz offenbar keine Lust: Als sie diese entdeckte, streckte sie ihnen den Mittelfinger entgegen.

Laut einem Insider habe Emma die Trennung allerdings ziemlich gut überstanden und sei trotz ihres zwischenzeitlichen Herzschmerzes auch erleichtert. "Sie kommt über die Trennung von Garrett hinweg und es geht ihr gut", betonte eine anonyme Quelle gegenüber E! News. Den Ex-Partnern sei nach der Geburt ihres Kindes bewusst geworden, dass sie jeweils andere Prioritäten setzten.

Instagram / emmaroberts Garrett Hedlund und Emma Roberts im August 2020

MEGA Emma Roberts im Februar 2022

MEGA Schauspielerin Emma Roberts mit Freunden

