Wie ergeht es den Leben leicht gemacht – The Biggest Loser-Teilnehmern als Teamplayer? Bisher waren die Kandidaten lediglich in zwei Gruppen eingeteilt und auf der Waage für sich selbst verantwortlich. Seit dieser Woche befinden sie sich jedoch im Paar-Modus. Das heißt: Die Camper treten in Zweierteams an und kämpfen jeweils mit einem Partner ums Weiterkommen. Doch wie schlagen sie sich mit dieser Neuerung?

Schon in der vergangenen Woche verkündete Camp-Chefin Dr. Christine Theiss (41) die neuen Paare. Unter anderem kämpfen Nick und Francesca von nun an Seite an Seite. Letzterer macht diese Formation allerdings noch zu schaffen. "Er motiviert mich, aber es ist auch manchmal schwierig. Seine Sprüche und so. Dieses Ärgern. Aber da muss ich mit klarkommen", merkte die 32-Jährige an. Der Bayer mache sie irgendwann noch wahnsinnig. Nick sieht das jedoch weniger eng: "Ich find's nicht so kritisch, ich komm mit Francesca ziemlich gut klar."

Die restlichen Teams hingegen kommen bislang wunderbar miteinander zurecht. Sven wurde in der vergangenen Woche Camp-Küken und Sorgenkind Nico zugeteilt. Die beiden schlagen sich bestens und der 20-Jährige fasst Vertrauen zu dem Physiotherapeuten. "Ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, an dem er merkt, dass ich ehrlich mit ihm umgehe und ihn nicht vorführen möchte, wie er es in seinem Leben schon oft genug erlebt hat", gab sich Sven zuversichtlich.

"Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" ab dem 2. Januar 2022 immer sonntags um 17:30 Uhr in SAT.1.

Sat.1 Dr. Christine Theiss bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"

Sat.1 Nick und Francesca bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"

Sat.1 Sven und Nico bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"

