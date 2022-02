Haben Kanye West (44) und Julia Fox (32) etwa Schluss gemacht? Nach der Trennung von seiner Noch-Ehefrau Kim Kardashian (41) im Februar 2021 blieb der Rapper zunächst Single. Erst als der Keeping up with the Kardashians-Star mit dem Saturday Night Live-Comedian Pete Davidson (28) anbandelte, ließ sich der Musiker ebenfalls auf eine neue Beziehung ein: Er turtelte mit der Schauspielerin Julia Fox. Doch nun deutet alles darauf hin, dass die Romanze zwischen den beiden schon wieder vorbei ist...

Die 32-Jährige machte vor wenigen Tagen kurzen Prozess – und löschte alle gemeinsamen Schnappschüsse mit dem gebürtigen US-Amerikaner von ihrem Instagram-Account. Zuvor waren noch einige Turtel-Pics mit dem "Praise God"-Interpreten auf ihrem Profil zu finden. Doch damit nicht genug: Die "Uncut Gems"-Darstellerin likte sogar ein Foto von Kanyes Ex Kim Kardashian. Was das wohl zu bedeuten hat?

Auch ein Insider berichtete bereits kürzlich gegenüber People, dass die Fernbeziehung des Paares zu zerbrechen droht. "Julia lebt in New York City und Kanye in Los Angeles. Die Entfernung macht es ihnen schwer", meinte die Quelle zu wissen. Außerdem scheint es, als würde der 44-Jährige noch immer an seiner Noch-Ehefrau hängen. "Gott, bring unsere Familie wieder zusammen", schrieb der Vierfach-Vater erst vor wenigen Tagen auf seinem Social-Media-Account.

Instagram / realevanross Kanye West und Julia Fox im Januar 2022 in Los Angeles

Getty Images Julia Fox und Kanye West im Januar 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Kanye West und ihre Kinder, Dezember 2019

