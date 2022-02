Cathy Hummels (34) genießt den Valentinstag mit ihrem Sohn Ludwig (4)! Die Kampf der Realitystars-Moderatorin beweist fast täglich im Netz, was für ein tolles Verhältnis sie zu ihrem Kind hat: Nachdem sie Anfang Februar in Thailand überfallen wurde, widmete sie dem Kleinen sogar eine süße Liebeserklärung. Nun machte die Influencerin einmal mehr klar, wie froh sie darüber ist, den kleinen Ludi an ihrer Seite zu haben: Sie teilte ein süßes Foto, auf dem sie ihm einen liebevollen Kuss gibt!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 34-Jährige einen Schnappschuss von sich und ihrem Nachwuchs. Auf dem Bild geben sich der Vierjährige und seine Mama einen Kuss – und dabei ist kaum zu übersehen, wie nahe sich das Mutter-Sohn-Duo steht. "Schönen Valentinstag. Ich bin schon am Knutschen und werde fleißig geknutscht", notierte Cathy darunter und fügte hinzu: "Zum Glücklichsein braucht man keinen Mann (in meinem Fall hier), keine Rosen und auch keine Geschenke." Ob sie damit wohl auf die Trennungsgerüchte mit ihrem Ehemann Mats Hummels (33) anspielt?

Schon seit Monaten spekulieren die Fans, dass sich das Model und der Profikicker womöglich getrennt haben. Zuletzt zeigten sich die beiden zwar wieder öfter zusammen, doch die Gerüchte nahmen nicht ab. Bislang gab es kein offizielles Statement von dem Paar. Cathy postete zuletzt aber einige kryptische Zeilen. "Es ist nicht so, wie es aussieht. Ich verspreche es euch. Die Wahrheit liegt in der Mitte [...]", schrieb sie beispielsweise auf ihrem Social-Media-Account.

RTLZWEI / Paris Tsitso Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und Söhnchen Ludwig

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels im April 2020

