Cathy Hummels (33) meldet sich erneut mit kryptischen Zeilen zu Wort! Seit längerer Zeit kursieren Trennungsgerüchte um die Moderatorin und ihren Ehemann Mats Hummels (33). Während der Profi-Kicker sogar mit anderen Beautys an seiner Seite gesehen wurde, teilte die Mutter seines Kindes immer mal wieder verwirrende Sprüche im Netz. Zuletzt klangen diese aber eher nach einer Versöhnung mit Mats. Doch was will Cathy ihrer Community mit ihrer neusten Message sagen?

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 33-Jährige nun ein paar Schnappschüsse, auf denen sie lässig posierte. In der Bildunterschrift schrieb Cathy: "Es ist nicht so wie es aussieht. Ich verspreche es euch. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Ein Kompromiss ist die Lösung. Ok, ich versuche es." Worauf genau sich das Posting bezieht, verriet sie allerdings nicht.

An Silvester postete Cathy ein Familienbild mit Mats und ihrem gemeinsamen Sohn Ludwig. Darunter betonte sie, dass man immer neu anfangen könne, egal wie schwer die Vergangenheit gewesen sei. Und dazu gehören bestimmt auch so einige Kompromisse.

Anzeige

Instagram / aussenrist15 Mats Hummel, Fußballstar

Anzeige

Instagram / cathyhummels Ludwig, Mats und Cathy Hummels

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy und Mats Hummels mit ihrem Sohn Ludwig im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de