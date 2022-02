Sie ehrt ihre Liebsten! Vanessa Bryant (39) wird den 26. Januar 2020 wohl nie vergessen können. An diesem Tag verlor sie nicht nur ihren Ehemann, den Basketball-Star Kobe Bryant (✝41) bei einem Helikopterabsturz – auch die gemeinsame Tochter Gianna Bryant (✝13) kam bei diesem tragischen Unglück ums Leben. Die 13-Jährige eiferte ihrem Vater nach und galt als aufstrebendes Sporttalent. Nun sprach Vanessa in einem Werbespot für den diesjährigen Super Bowl über ihre Liebsten!

Für das Sportevent des Jahres werden keine Kosten und Mühen gescheut und immer wieder neue und aufwendige, mit Stars besetzte Werbespots produziert. So auch für die Stadt Los Angeles, die mit Vanessa Bryant für eine Rückkehr des Super Bowls warb. In einem Oldtimer fuhr die Beauty durch die Stadt und erklärte: "Das ist Los Angeles – die Stadt der Engel. Wo Kult-Teams, Kult-Momente und Kult-Persönlichkeiten ihren Platz in unseren Geschichtsbüchern eingenommen haben. Wo nichts unmöglich ist, wenn man harte Arbeit leistet und ein wenig Fantasie mitbringt." Dabei parkte sie vor einem Wandgemälde, dass ihre verstorbenen Liebsten zeigte. Eine rührende Liebeserklärung an Gianna und Kobe!

Vanessa teilt regelmäßig private Erinnerungsschnappschüsse und Videos von ihrer Familie in den sozialen Medien. Aber nicht nur sie, sondern auch viele Stars halten die Erinnerung an den geschätzten Sportler und seine Tochter aufrecht. So haben sich Ciara (36) und Gabrielle Union (49) mit rührenden Zeilen zum zweiten Todestag der beiden auf Instagram gemeldet.

Instagram / vanessabryant Gianna und Vanessa Bryant

Getty Images Vanessa Bryant bei der Trauerfeier für ihren Mann Kobe und ihre Tochter Gianna

Getty Images Vanessa und Kobe Bryant im November 2018

