Gesichtet: Neben Charlize Theron (46) sitzt ein unbekannter Mann. Die 46-Jährige ist eine der gefragtesten Schauspielerinnen für anspruchsvolle Frauenrollen. Sie hat etliche Preise für ihre Leistung in Filmen wie "Atomic Blonde" oder "Kaltes Land" erhalten. Die Blondine zeigt, dass man für sein Glück nicht immer einen Partner an seiner Seite braucht. Doch jetzt wurde die schöne Schauspielerin mit einem Mann an ihrer Seite gesichtet – wer ist der Unbekannte?

Am Sonntag fand der Super Bowl in den USA statt. Auch Charlize war vor Ort und dokumentierte den Besuch auf Instagram. An ihrer Seite war dabei ein unbekannter blonder Mann – doch die Schauspielerin löste schnell auf, um wen es sich dabei handelte: "Super Bowl mit meinem 'mysteriösen Mann'. Danke, dass ich mir deinen Ehemann ausleihen durfte." Offensichtlich scheint es so, als wäre der blonde Mann der Partner einer Freundin.

Neben Charlize waren zahlreiche weitere Promis im Football-Stadion mit von der Partie. Kanye West (44), Justin Bieber (27) oder auch Rita Ora (31) fieberten mit den Profis mit und genossen zudem die fulminante Halbzeit-Show von Rap-Stars wie Dr. Dre (56) und Eminem (49). Am Ende konnten sich die Los Angeles Rams den Sieg und die begehrte Trophäe sichern.

Anzeige

Getty Images Charlize Theron im Februar 2020

Anzeige

Instagram / charlizeafrica Charlize Theron beim Super Bowl, 2022

Anzeige

Getty Images Charlize Theron bei der Vanity Fair Oscar Party im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de