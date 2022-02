Rihannas (33) Babybauch wächst und wächst. Die werdende Mutter gab Ende Januar bekannt, dass sie und ihr Partner A$AP Rocky (33) Nachwuchs erwarten. Die Bilder von Rihannas Babybauch, der aus dem pinken Mantel hervorblitzte, gingen um die Welt. Es wird das erste Kind für die "Umbrella"-Interpretin und ihren Freund sein. Ihre Schwangerschaft setzt die Sängerin in der vergangenen Zeit immer wieder gekonnt in Szene. Dabei war Rihanna nicht immer so begeistert von ihrem Bauch...

Erst kürzlich erschien Rihanna auf einem Event in einem knappen grünen Top, das ihren Babybauch deutlich betonte. "Normalerweise ist es ein Problem, wenn mein Bauch ein wenig zu groß ist", scherzte die Schönheit bei einem Interview, wie die Dailymail berichtete. Besonders auf dem roten Teppich sei es eher problematisch gewesen, wenn ihr Bauch "größer war". "Jetzt musst du es nicht mehr verstecken", erwiderte die Journalistin lachend, worauf Rihanna scherzhaft mit: "Crop-Top-Saison, lass alles raus", antwortete.

Weitere Informationen zum Thema Nachwuchs hat das Paar noch nicht veröffentlicht. Allerdings sollen sie sich bereits darauf geeignet haben, wie sie den Namen ihres zukünftigen Babys auswählen werden. Die Sängerin will mit dem Namen ihre barbadischen Wurzeln ehren. Auch die Herkunft des Vaters soll bei der Namensgebung berücksichtigt werden. Gespannt warten die Fans auf weitere Neuigkeiten rund um Rihannas Schwangerschaft.

Instagram / badgalriri Rihanna im Februar 2022

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei einem Event von Fenty Beauty in Los Angeles, Februar 2022

Getty Images Rihanna, Sängerin

