Sie planen einen ganz besonderen Babynamen. Rihanna (33) und A$AP Rocky (33) erwarten ihr erstes Kind. Seit die Sängerin ganz stolz ihren Babybauch präsentierte, sind die Spekulationen über eine mögliche Schwangerschaft hinfällig. Jetzt wird eine mögliche Verlobung der beiden heiß diskutiert. Eine gute Voraussetzung haben die beiden Musiker schon mal: Bei der Namensgebung sind sie sich wohl einig. Rihannas Baby soll einen bedeutungsschweren Namen tragen.

Wie ein Insider US Weekly jetzt berichtete, solle der Name nämlich sowohl eine deutliche Verbindung zu ihrer Familie aus Barbados als auch zu der ihres Freundes haben. "Rihanna will mit der Namensgebung ihres Kindes ihre barbadischen Wurzeln ehren", erklärte die Quelle. Und auch die Herkunft des Rappers solle berücksichtigt werden: "Sie wollen ihre beiden Kulturen einbeziehen". Es sei sehr wichtig für die Künstler, ihrem Kind mitzugeben, woher sie kommen. An der Auswahl passender Namen mangele es zumindest nicht. "Rihanna bewundert so viele starke Frauen und Männer in ihrer Familie, dass sie aus viele Namen wählen kann", erklärte der Insider.

Rihanna ist unglaublich stolz auf ihre Herkunft und verbringt auch mit ihrem Liebsten immer wieder viel Zeit auf der karibischen Insel. Zuletzt wurde die Musikerin von der Präsidentin des Landes sogar ausgezeichnet: Sie durfte sich über die Ehrung als Nationalheldin freuen. Damit wurde sie für ihre Leistungen im Bereich Unterhaltung gewürdigt.

Anzeige

Action Press / Backgrid Rihanna in Santa Monica, Februar 2022

Anzeige

MEGA A$AP Rocky und Rihanna im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / badgalriri Rihanna im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de