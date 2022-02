Tomaso Trussardi (38) möchte sich zukünftig nicht mehr zu dem Ehe-Aus mit Michelle Hunziker (45) äußern! Nach über zehn gemeinsamen Jahren gaben die beiden im Januar überraschend bekannt, dass sie von nun an getrennte Wege gehen. Details zu dem Scheitern ihrer Ehe wollten sie eigentlich für sich behalten – dann verloren die Eltern von zwei gemeinsamen Töchtern aber doch einige Worte darüber. Damit soll nun aber Schluss sein: Tomaso wird von nun an nicht mehr über die Trennung sprechen!

Gegenüber Tiscali kündigte Tomaso an, von nun an nicht mehr auf das Liebes-Aus einzugehen. "Was ich sagen wollte, habe ich gesagt. [...] Es gab schon zu viel Aufsehen, zu viele Spekulationen. Und es wäre Michelle gegenüber nicht korrekt", machte der 38-Jährige mehr als deutlich. Ob er zuvor eventuell schon zu viele Details ausgeplaudert hat?

Unter anderem hatte Tomaso im Interview mit der italienischen Zeitung Corriere della Sera heftig gegen Michelles Ex Eros Ramazzotti (58) geschossen – dieser war der Blondine bei der Trennung eine Stütze gewesen. "Jeder sollte an seinem Platz bleiben. In der Vergangenheit hat er es schon einmal an Respekt gegenüber der Familie mangeln lassen", hatte Tomaso gewettert.

Getty Images Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi im September 2012 in Mailand

Getty Images Tomaso Trussardi und Michelle Hunziker in Mailand, 2015

Getty Images Eros Ramazzotti und Michelle Hunziker, 2010

