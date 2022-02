Immer noch so verliebt wie am ersten Tag! Seit mehr als zwei Jahrzehnten sind Sängerin Victoria Beckham (47) und Ex-Fußballprofi David Beckham (46) ein Paar. Seitdem haben sie die gemeinsamen Kinder Brooklyn (22), Romeo (19), Cruz (16) sowie Tochter Harper Seven (10) bekommen. In all diesen Jahren scheint die Liebe zueinander nicht abgenommen zu haben. Anlässlich des Valentinstags hat Posh-Spice mal wieder eine öffentliche Liebeserklärung an ihren Liebsten gemacht.

Auf Instagram veröffentlicht die 47-Jährige ein älteres Foto des Pärchens, das die beiden in inniger Umarmung zeigt. Vic strahlt dabei übers ganze Gesicht, während David cool in die Kamera grinst. Das Bild wurde 1998 in New York an dem Tag aufgenommen, als die beiden erfuhren, dass Victoria mit Brooklyn schwanger ist, wie das Ex-"Spice-Girl" dazu schreibt. "24 Jahre später und du bist immer noch mein Valentinstag-Date! Ich liebe dich", richtet sie die Worte direkt an ihren Liebsten.

Die beiden scheinen noch immer voller Liebe füreinander zu sein. Dabei hatte David bereits ein Auge auf Victoria geworfen, bevor sie sich überhaupt kennengelernt hatten. Er sah im Fernsehen einen Auftritt der Spice Girls und war direkt von Vic in ihrem schwarzen Catsuit angetan, den sie damals trug. Zu diesem Zeitpunkt hatte der mittlerweile 46-Jährige wahrscheinlich noch nicht geahnt, dass er bereits 2 Jahre später mit ihr vor den Altar schreiten würde.

Getty Images David und Victoria Beckham im März 2019 in London

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham, 2021

Instagram / davidbeckham Victoria und David Beckham

